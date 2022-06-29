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İstanbul'da ''kimyasal'' alarm! Gece yarısı büyük panik yaşandı

İstanbul'da ''kimyasal'' alarm! Gece yarısı büyük panik yaşandı

İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı devrilen kimyasal madde dolu tank nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

3143 Sokakta ki fabrikada kimyasal madde dolu bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı.

Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri ile itfaiye ekipleri fabrika içine girerek  kimyasal madde ölçümü yaptı.

Kokudan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazırda bekledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler esenyurt kimyasal tank kimyasal alarm koku afad itfaiye
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