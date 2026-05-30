  4. İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı!

İstanbul Esenyurt’ta eşini iş yerine kadar takip eden bir kadın, kıskançlık krizi nedeniyle dehşet saçtı. Kocasının kendisini aldattığını iddia ederek yan dükkanda çalışan genç bir kıza bıçakla saldıran kadın, genç kızı 3 yerinden yaraladı. Saldırgan kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara saldırdığı öğrenildi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kadın, eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle sokağa çıktı. Eşini gizlice takip ederek çalıştığı iş yerine kadar gelen kadın, dükkanın hemen yanındaki işletmede çalışan genç bir kızı gözüne kestirdi.

"Kocanı Tanımıyorum" Dese de Dinlemedi

Genç kızın yanına giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun?" suçlamasında bulunan kadına, talihsiz çalışan "Kocanı bile tanımıyorum" diyerek yanıt verdi. Aldığı cevaba rağmen sakinleşmeyen kadın, yanında bulunan 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra elinde bıçakla dükkana geri dönen gözü dönmüş kadın, kapının önünde bekleyen küçük çocuğunun gözleri önünde genç kıza saldırdı. İş yerini adeta savaş alanına çeviren saldırgan, genç kızı 3 farklı yerinden bıçakla yaraladı.

Çevredeki Esnaf Yaralı Kızın Yardımına Koştu

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar hemen dükkana koşarak duruma müdahale etti. Saldırgan kadının elinden kurtarılan ve kanlar içinde kalan yaralı kız, esnaflar tarafından hızla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu seferde kocasını tokatlamaya başladı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA

Etiketler esenyurt aldatma bıcaklı saldırı
