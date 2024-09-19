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İstanbul'da kız öğrenci yurdunda sır ölüm: Kanlar içinde bulundu

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İstanbul Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan sokakta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri inceleme ekipler K.A.' nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yurdun olduğu mahallede oturan Turan M., "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

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DHA

Etiketler istanbul kadıköy kız öğrenci yurdu
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