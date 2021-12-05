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  4. İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi

İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi

İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etti. Konuya ilişkin İGDAŞ'tan bir açıklama geldi.

İstanbul’un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

 Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

Etiketler igdaş koku doğal gaz istanbul tedirgin
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