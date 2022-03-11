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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamalar paniğe yol açtı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamalar paniğe yol açtı

İstanbul Ümraniye'de karlı yolda kontrolden çıkarak kayan İETT otobüsü elektrik panolarına çarptı. Kaza sırasında elektrik panosunda meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

Ümraniye'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu olan İETT otobüsü karlı yolda kayarak sokak girişindeki elektrik panosuna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar korku ve panik dolu anları yaşanmasına neden oldu. Otobüsten inen yolcuların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Etiketler iett iett otobüsü otobüs patlama kaza kar kaygan yol
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