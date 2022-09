İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı!

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim’de alkollü bir kişi kavga ettiği bir şahıs tarafından 8 yerinden bıçaklandı

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ocak başına gelen A.T. (42), burada gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldı. Sarhoş olduğu öğrenilen A.T., sabaha karşı mekandan çıktıktan sonra A.Y.,(42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Kavgada eline bıçak alan A.Y., A.T.'nu karnından ve boyundan 8 kez bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan A.T. mekanın önünde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan dehşet dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın bilincinin açık olduğunu görünce konuşmaya çalıştı. Ancak şahsın sarhoş olduğu anlaşılması üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan A.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis katil zanlısını kısa sürede yakaladı

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın A.Y. olduğu ve Eyüpsultan'da olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen A.Y., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan A.Y.,'nin emniyette 3 adet suç kaydı olduğu, A.T.'nun ise 15 adet suç kaydı öğrenildi.