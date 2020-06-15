İstanbul'da korkunç cinayet kamerada!

Olay, Unkapanı Caddesi ve İtfaiye Caddesinin kesiştiği yerde 8 Haziran saat 03.00'da meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşan Abdurrahman Altun (65) evine dönerken sokakta yürüdüğü sırada arkadan kafasına sert bir cisimle darbe aldı.

Yere yığılan Abdurrahman Altun'u saat 05.17 sıralarında fark eden çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Abdurrahman Altun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler soruşturma başlattı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölge ve civarda 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, izlediği görüntülerde Abdurrahman Altun'un kafasının arka kısmına 5-6 defa taşla vurulduğunu ve vuran kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını gördü. Şüphelinin kimliğini ve eşkalini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu İsmail Ö.(45)'i Kocaeli Gölcük'te yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2 adet kasten adam yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi.

Katil zanlısı İsmail Ö. ile Abdurrahman Altun ile arkadaş oldukları olay günü kumar oynamak için bir araya geldikleri, oyunun ardından aralarında tartışma çıktığı ve olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Abdurrahman Altun'un başına taşla vurduğu anlarla kimlik ve cep telefonunu parçalara ayırması güvenlik kameralarına yansıdı.



