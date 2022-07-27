İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsü gişelere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre N.A. kontrolündeki servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yol bakım ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak onarım çalışması yaptı.