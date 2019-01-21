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  4. 21 Ocak 2019 14:58

İstanbul'da korkunç kaza: 2 ölü

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç kaza: 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, Kamiloba D-100 Karayolu'nda Silivri istikametine seyreden Ercan Çakmak (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan benzin istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ercan Çakmak ile otomobilde bulunan Sonay Atipoğlu'nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak ile Atipoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

AA

büyükçekmece , trafik kazası
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