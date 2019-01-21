İstanbul'da korkunç kaza: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Kamiloba D-100 Karayolu'nda Silivri istikametine seyreden Ercan Çakmak (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan benzin istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ercan Çakmak ile otomobilde bulunan Sonay Atipoğlu'nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak ile Atipoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.