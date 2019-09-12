İstanbul'da korkunç kaza kamerada! Uçup tabelaya çarptı

Kaza,11 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde meydan geldi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Seyir halindeki otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Feci kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran beton kaldırıma çarparak havalanıyor. Ardından yön tabelasına fırlayarak çarpıp asılı kalıyor. O anlarda sürücünün, ön camdan yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak yan yola düştüğü görülüyor.
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