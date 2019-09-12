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  4. 12 Eylül 2019 21:28

İstanbul'da korkunç kaza kamerada! Uçup tabelaya çarptı

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpma anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza,11 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde meydan geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Seyir halindeki otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Feci kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran beton kaldırıma çarparak havalanıyor. Ardından yön tabelasına fırlayarak çarpıp asılı kalıyor. O anlarda sürücünün, ön camdan yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak yan yola düştüğü görülüyor.

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