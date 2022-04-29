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  4. İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Gelen bilgilere göre metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

6 YARALI
İstanbul'daki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor. 

Etiketler metrobüs kaza
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