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  4. İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti

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İstanbul Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir İETT otobüsü virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpınca otobüsün açılan kapısından bir yolcu yola düştü. Yola düşen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilirken bir yolcu da yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de hızla gelerek virajı alamadığı öğrenilen İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsü büyük bir kazaya karıştı.

Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir otobüs virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İstanbul Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir İETT otobüsü virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpınca otobüsün açılan kapısından bir yolcu yola düştü. Yola düşen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilirken bir yolcu da yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüsün kapısı açılınca otobüste seyir halindeki bir  yolcu yola düştü. Kazazedenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir İETT otobüsü virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpınca otobüsün açılan kapısından bir yolcu yola düştü...

Ayrıntılar az sonra haber3.com'da olacak...

Haber3.com

Etiketler iett otobüsü otobüs yolcu otobüsü kaza trafik kazası
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