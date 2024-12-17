İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir İETT otobüsü virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpınca otobüsün açılan kapısından bir yolcu yola düştü. Yola düşen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilirken bir yolcu da yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de hızla gelerek virajı alamadığı öğrenilen İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsü büyük bir kazaya karıştı. Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir otobüs virajı alamayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün kapısı açılınca otobüste seyir halindeki bir yolcu yola düştü. Kazazedenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da hastaneye kaldırıldı. Ayrıntılar az sonra haber3.com'da olacak... Haber3.com