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İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil bariyere saplandı

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil bariyere saplandı
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İstanbul'da TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otomobil bariyere saplandı. Kazada sürücü Yaren B. hayatını kaybetti.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Kavacık TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkii Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi.

22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 22 yaşındaki araç sürücüsü Yaren B. yaşamını yitirdi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza yapan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler tem otoyolu trafik kazası kavacık bariyer
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