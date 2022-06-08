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  4. İstanbul'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk banyoda ölü bulundu

İstanbul'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk banyoda ölü bulundu

İstanbul'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk banyoda ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu.

Zeytinburnu'nda dün saat 19.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zeytinburnu'nda dün saat 19.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI BELLİ DEĞİL
Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

İHA

Etiketler zeytinburnu intihar
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