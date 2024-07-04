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İstanbul'da korkunç olay: Kör kurşun boynundan girdi, ağzında kaldı

İstanbul'da korkunç olay: Kör kurşun boynundan girdi, ağzında kaldı
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İstanbul Pendik'te 17 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki aracın içerisinden rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunun hedefi oldu. Kurşun çocuğun boynundan girip ağzında kaldı. Magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, geçen Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik’te Velibaba Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.Y., arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti. Y. evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu.

KURŞUN ENSESİNDEN GİRDİ

Kurşun Y.’ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan A.Y. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda kurşununun hedefi olan A.Y., “Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir” diye konuştu.

İHA

Etiketler istanbul pendik maganda
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