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İstanbul'da korkunç ölüm! Pilot teknenin üzerine düştü

İstanbul'da korkunç ölüm! Pilot teknenin üzerine düştü

İstanbul Büyükçekmece'de kıyıdaki teknelerin üzerine düşen paramotorun pilotu hayatını kaybetti.

İstanbul'daki kaza, saat 17.00 sıralarında, Büyükçekmece Sahili'nde meydana geldi. Mutlu Ö.'ın kullandığı paramotor, sahil kesiminde bilinmeyen nedenle irtifa kaybederek, kıyıdaki teknelerin üzerine düştü. Paramotorun düştüğünü gören vatandaşlar, pilotun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı pilot Mutlu Ö., sağlık ekipleri tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

'5 DAKİKA ÖNCE KENDİSİNE EL SALLAMIŞTIM' 

Kazayı gören Hikmet Toprak, "Sahilde iki arkadaş yürüyorduk. Çok alçak uçuyordu, el salladım. Aradan 5 dakika geçmedi, baktım millet koşuyor. Düşmüş. Polisi ve ambulansı aramışlar. Paramotorun iplerini kestiler. Yüzü simsiyah olmuştu. Öldü, buradayken bile nefes almıyordu" dedi.

Etiketler paramotor kaza ölüm ölüm anı istanbul büyükçekmece
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