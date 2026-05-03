İstanbul'da korkunç ölümde akılalmaz ihmaller zinciri! Rögar kapağı yüzünde durakta beklerken öldü

Küçükçekmece’de iş dönüşü otobüs bekleyen 38 yaşındaki İnşaat Mühendisi G.S., kontrolden çıkan bir kamyonetin kurbanı oldu. Kaza tespit tutanağına yansıyan "yerinden çıkmış rögar kapağı" detayı ise olayın seyrini değiştirdi. Hem süratli şoförün hem de kusurlu kurumun sorumlu tutulduğu feci kazada, acılı aile hukuk mücadelesi başlattı.

İstanbul Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, büyük bir ihmaller zincirini gün yüzüne çıkardı. İş çıkışı servisinden inip evine gitmek için İETT durağında otobüs bekleyen 38 yaşındaki İnşaat Mühendisi G.S., bir kamyonetin kaldırıma çıkması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından hazırlanan raporlar, olayın sadece bir "kaza" olmadığını gösterdi.

Rögar Kapağı Facia Getirdi

Polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağına göre; E.Ç. yönetimindeki kamyonet, Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerlerken yoldaki yerinden çıkmış bir rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, aracıyla birlikte kaldırıma savrularak durakta bekleyen G.S.'a çarptı. Ağır yaralanan mühendis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çifte Kusur Kararı

Kazaya dair en dikkat çekici detay ise sorumluluk paylaştırılması oldu. Resmi tutanakta, hem aracı kontrol edemeyen kamyonet şoförü hem de yol güvenliğini sağlamayarak rögar kapağının yerinden çıkmasına sebebiyet veren ilgili kuruluş kusurlu bulundu.

"Sorumlulardan Şikayetçi Olacağız"

Hayatını kaybeden mühendisin amcası Mehmet Güner, yaşananlara isyan etti. Yeğeninin hiçbir suçu yokken kaldırımda ezildiğini belirten Güner, "Araç çok süratliymiş ve rögar kapağını altına alıp sürüklemiş. Bu yolda önlem alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Hem şoförden hem de yolu denetlemeyen kurumdan sonuna kadar şikayetçi olacağız" dedi.

Güvenlik Önlemleri Tartışmaya Açıldı

Bölge sakinleri, Turgut Özal Bulvarı üzerinde araçları yavaşlatacak bariyer veya kasis gibi önlemlerin eksikliğine dikkat çekiyor. Mühendis G.S.'un vefatı, İstanbul'un yoğun caddelerindeki altyapı denetimlerini ve yaya güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

DHA