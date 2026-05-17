İstanbul'da korkunç suikast son anda önlendi! AK-47 tipi otomatik silah ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece'de polisin dikkati sayesinde kanlı bir suikast girişimi son anda engellendi. E-5 karayolunda dur ihtarına uymayarak polise silah çeken şüphelilerden biri vurularak yakalanırken, kaçan çelik yelekli diğer şahsın çantasından Kalaşnikof (AK-47) çıktı. Beylikdüzü'nde bir kişiye yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen ve 25 ayrı suç kaydı bulunan firari şahsı yakalamak için dron destekli dev operasyon başlatıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde polisin şüphelenip dur ihtarında bulunduğu çalıntı motosikletteki çelik yelekli şahısların kanlı bir suikast planladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden birinin polise ateş etmeye çalışırken silahının tutukluk yapmasıyla engellenen olayda, şahıslardan biri vurularak yakalandı; geride bıraktığı çantadan ise Kalaşnikof marka uzun namlulu silah çıkan diğer suç makinesi kayıplara karıştı.

Polise Silah Çekti, Silah Ateş Almadı

Edinilen bilgilere göre akılalmaz olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece Menekşe sahili istikametinde meydana geldi. Plakası katlanarak gizlenmiş motosikletten şüphelenen dikkatli bir polis memuru, şüphelilere dur ihtarında bulundu. Bu esnada motosikleti kullanan 2007 doğumlu Mehmet B., aniden silahını polise doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silahın şans eseri ateş almaması üzerine hızlı davranan polis memuru, şüpheliyi elinden vurarak etkisiz hale getirdi ve kıskıvrak yakaladı.

Çantadan Kalaşnikof, Telefondan Suikast Konumu Çıktı

Olay anında motosiklette yolcu konumunda bulunan ve üzerinde çelik yelek olan 1999 doğumlu diğer şüpheli Şehmus Y. ise taşıdığı çantayı atarak olay yerinden hızla kaçtı.

Firari şahsın olay yerine atıp kaçtığı çantada polis ekiplerince yapılan aramada, bir adet AK-47 tipi (Kalaşnikof) otomatik tüfek ele geçirildi. Şahsın kaçarken düşürdüğü cep telefonunun incelemesinde ise Beylikdüzü'nde bulunan bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgileri bulundu. Ortaya çıkan bu deliller, şahısların adrese nokta atışı bir suikast düzenlemeye gittiğini gözler önüne serdi.

Kaçan Şahıs Tam Bir Suç Makinesi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Dehşet saçmaya hazırlanan ve olay yerinden kaçan firari Şehmus Y.'nin adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. Şahsın; 2 adet kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti, iş yeri kurşunlama ve gasp gibi ağır suçlardan toplam 25 ayrı sabıka kaydı bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, bu son derece tehlikeli firariyi yakalamak için il genelinde geniş çaplı bir çalışma başlatırken, bölge civarında dron ile havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi.

İHA