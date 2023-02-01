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İstanbul'da korkunç yangın: Evdeki çekyatın için kadın cesedi buldu

İstanbul'da korkunç yangın: Evdeki çekyatın için kadın cesedi buldu
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İstanbul Ataşehir'de 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalındı.

Ataşehir'deki olay saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

EVDE YAŞAYAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.

Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edilecek. 

Etiketler kadın ceset yangın
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