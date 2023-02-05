İstanbul'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 03.14 sıralarında merkez üssü İstanbul olan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü İstanbul Kağıthane olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak belirtildi.
Deprem, yerin 12.1 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul Kağıthane'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı Avrupa Yakası'nda hissedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol