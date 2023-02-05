İstanbul'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 03.14 sıralarında merkez üssü İstanbul olan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü İstanbul Kağıthane olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak belirtildi. Deprem, yerin 12.1 kilometre altında meydana geldi. AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul Kağıthane'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı Avrupa Yakası'nda hissedildi.