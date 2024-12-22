  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı

İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı

İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Avcılar ilçesinin sadece birkaç km açığında 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 13.8 km olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:31'de meydana gelen depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

"Depremi hissetmeden önce aşağıya indik"

İstanbul Avcılar'da meydana gelen 2.5 büyüklüğündeki depremde eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş, "Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak" dedi.

Depremden önce eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Benim eşimde deprem uygulaması var. Telefonu çalmaya başladı. İndik aşağıya. Çocuklarımıza telefon açtık. Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak. İlk etapta dışarıya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem marmara denizi istanbul'da deprem deprem oldu avcılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin en düşük emekli maaşı zammı belli oldu AK Parti'nin en düşük emekli maaşı zammı belli oldu T24 ve Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı T24 ve Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı Peki ya Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrette anlaşamazsa... Peki ya Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrette anlaşamazsa... Gezi Parkı tutuklusu MS hastasına eziyetin görüntüleri ortaya çıktı Gezi Parkı tutuklusu MS hastasına eziyetin görüntüleri ortaya çıktı Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti Yağmur, kar, fırtına, soğuk... Yeni haftanın hava durumu açıklandı Yağmur, kar, fırtına, soğuk... Yeni haftanın hava durumu açıklandı Antalya sular altında kaldı... Yüzlerce vatandaş botlarla tahliye edildi Antalya sular altında kaldı... Yüzlerce vatandaş botlarla tahliye edildi TikTok'ta akran cinayeti: Bir çocuk öldü, TikTok yasaklandı TikTok'ta akran cinayeti: Bir çocuk öldü, TikTok yasaklandı Maçın hakemi Beşiktaş formasını imzaladı ortalık karıştı Maçın hakemi Beşiktaş formasını imzaladı ortalık karıştı Gece kulübünde alem yaparken görüntülenmişti... SMA’lı bebeğin babası intihar etti Gece kulübünde alem yaparken görüntülenmişti... SMA’lı bebeğin babası intihar etti
Ahmet Çakar, Hadise için açtı ağzını yumdu gözünü Ahmet Çakar, Hadise için açtı ağzını yumdu gözünü Zam'aydın Türkiye! Yeni gün yine bir vergi zammıyla başladı! Zam'aydın Türkiye! Yeni gün yine bir vergi zammıyla başladı! İstanbul'da KRT TV binasında ''el bombalı saldırı'' alarmı İstanbul'da KRT TV binasında ''el bombalı saldırı'' alarmı