İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Avcılar ilçesinin sadece birkaç km açığında 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 13.8 km olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:31'de meydana gelen depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu. "Depremi hissetmeden önce aşağıya indik" İstanbul Avcılar'da meydana gelen 2.5 büyüklüğündeki depremde eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş, "Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak" dedi. Depremden önce eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Benim eşimde deprem uygulaması var. Telefonu çalmaya başladı. İndik aşağıya. Çocuklarımıza telefon açtık. Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak. İlk etapta dışarıya çıkacağız” ifadelerini kullandı. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...