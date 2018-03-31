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  4. 31 Mart 2018 14:05

İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Ataşehir’de inşaat malzemelerinin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.

İstanbul'da korkutan fabrika yangını
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Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde inşaat malzemesi üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangını gören bir vatandaş, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. 1-2 arkadaşı hastaneye gönderdik ama durumları iyi" dedi.

Dumandan etkilenerek ambulansa alınan fabrika çalışanı, "Bir anda ses geldi. Yangının ardından 3-4 dakika içeride kaldım" şeklinde konuştu.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.



İHA

istanbul , yangın , ataşehir , fabrika
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