İstanbul'da korkutan kaza: Üç İETT otobüsü durakta çarpıştı

İstanbul Fatih'te Vefa durağına giriş yapmaya çalışan 3 İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı.

İstanbul Fatih'te belediye otobüsleri durak girişinde birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.

DHA