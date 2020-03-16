İstanbul'da korkutan ölüm! Umre dönüşü hayatını kaybetti!

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönün’nün babası Şaban Elönü’nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü’nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gaziosmanpaşa, polis ekipleri tarafından tarafından çevrildi.

“TEST SONUCU NEGATİF”

Ölüm nedeniyle ilgili Umre dönüşü olması nedeniyle Corona Virüs şüphesi olan Şaban Elönü için kızı Esra Elönü çok sayıda telefon aldığını belirterek bir açıklama yaptı ve test sonucunun negatif olduğunu belirtti. Elönü “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum” dedi.

COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.