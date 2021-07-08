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  4. İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'nde boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın boya makinesinden kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Demirciler Sanayi Mahallesi C5 Blok'ta bulunan bir boya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Şemsettin Vural, boya makinesinde kalan boyayı temizlemeye çalıştığı sırada ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Şemsettin Vural hafif şekilde yaralanırken, yüzünde yanıklar oluşan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Şemsettin Vural, "Boya kalıntısı makinenin dibinde kalmış, demirle taşlarken onun çapağı alev aldı, üzerine su dökünce oldu. Durumu nedir bilmiyorum ama yüzünde yanıklar var. Ben de yanındaydım, bir metre mesafede benim de bacağıma alev geldi" dedi.

Etiketler başakşehir istanbul patlama
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