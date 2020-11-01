İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalasi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.50'de GAMER Acil Durum Merkezine, "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine ait inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın" ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, bina çatısındaki inşaat malzemelerinin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."