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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor

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İstanbul Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok ilçeden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok ilçeden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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