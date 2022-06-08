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İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü

İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü

İstanbul Pendik'te metruk bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada da hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

 

Etiketler pendik istanbul yangın
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