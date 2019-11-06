İstanbul'da korkutan yangın

Binanın bodrum katında bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bütün apartman dumanla doldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri sokak üzerindeki hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.

Yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan aralarında çocuklarında bulunduğu 18 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar yangın merdiveni yardımıyla aşağı indirilirken, diğer katlardaki vatandaşlarda itfaiye erlerinin yardımıyla binadan dışarı çıktı. Binadan çıkarılanlar arasında kafesinde bir tavşanın da olması dikkat çekti. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslara alınarak ayakta tedavi edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

