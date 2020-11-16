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  4. 16 Kasım 2020 09:59

İstanbul'da korkutan yangın!

Arnavutköy'de 5 katlı binanın girişinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın!
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Yangın, dün gece 23:30'da Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın en alt katında bulunan oto tamirhanesinde tamir için bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri ve oto tamirhanesi sahibinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede tamirhaneyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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