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  4. 29 Kasım 2020 13:24

İstanbul'da korkutan yangın

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın
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Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay saat 10. 00 sıralarında  61'inci sokakta meydana geldi. Bir mobilya fabrikasının toz toplama ünitelerinin bulunduğu bölümünde çıktığı söylenen yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu8 yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yarılı yokken fabrikada hasar meydana geldi.

 

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