İstanbul'da korkutan yangın

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay saat 10. 00 sıralarında 61'inci sokakta meydana geldi. Bir mobilya fabrikasının toz toplama ünitelerinin bulunduğu bölümünde çıktığı söylenen yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu8 yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yarılı yokken fabrikada hasar meydana geldi.