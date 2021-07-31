İstanbul'da korkutan yangın
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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