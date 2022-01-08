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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Fatih Sirkeci’de bulunan İstanbul Ticaret Odası’nın kullandığı ve uzun süredir restorasyonu süren tarihi Liman Han’da yangın çıktı.

Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Odası’nın ek bina olarak kullandığı tarihi Liman Han’da saat 12.30 sıralarında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında alev alan dış cepheye önce işçiler müdahale etti.

 Alevler kısa sürede dış cepheye yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, binaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın dış cephesindeki yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Etiketler yangın istanbul
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