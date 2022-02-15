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  4. İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da korkutan yangın

Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 Dumanların gökyüzünü kapladığı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Etiketler istanbul yangın bayrampaşa gıda imalathanesi
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