İstanbul'da korkutan yangın
Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların gökyüzünü kapladığı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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