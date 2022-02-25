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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Bağcılar’da iki iş merkezi arasında hurdalık eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Yangın, Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İki iş merkezi arasından hurdalık eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binalara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken hurdalık alan kullanılamaz hale geldi.

İHA

Etiketler bağcılar hurdalık yangını
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