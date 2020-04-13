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  4. 13 Nisan 2020 18:45

İstanbul'da koronavirüs intiharı

İstanbul'da koronavirüs tanısı konulan Nepal uyruklu bir kişi, tedavi gördüğü hastanenin penceresinden atlayarak intihar etti.

İstanbul'da koronavirüs intiharı
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İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti. Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANENİN 2. KATINDAN ATLADI
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapılan 40 yaşındaki Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan'da hastaneye yatışı yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Rai, sabah saatlerinde, 2. katta kaldığı odanın camını kırarak atladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri müdahale etti. Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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