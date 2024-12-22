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  4. İstanbul'da KRT TV binasında ''el bombalı saldırı'' alarmı

İstanbul'da KRT TV binasında ''el bombalı saldırı'' alarmı

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KRT TV'nin kanal binasına üzerinde el bombası taşıdığı iddia edilen bir kişinin zorla giriş yaptığı ihbarı üzerine ortalık bir anda karıştı..

KRT TV'nin kanal binasına üzerinde el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Kanal tarafından yapılan açıklamada, şahsın emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Şahsın ayrıca kartlı geçiş sistemine zarar verdiği de aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, KRT TV'nin Sarıyer'deki binasına yönelik olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu akşam saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de faaliyet gösteren bir ulusal kanalın ofisinde meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli H.Y'nin (55), ofis içinde bulunan cam turnike kapısını kırarak içeriye girdiği, üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı, sadece adresteki görevli polise cep telefonundan el bombası resmi göstererek tehditlerde bulunduğu anlaşılmış, muhafaza altına alınan şüpheli şahsın alkollü olduğu belirlenmiştir."

Açıklamada, şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler KRT krt tv el bombası istanbul sarıyer
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