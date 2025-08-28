İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz!

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı T.M., silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan T.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı T.M., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan T.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören B.K., "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

