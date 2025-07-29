İstanbul'da kum ocağında göçük: 1 ölü

İstanbul Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi. Balçığa gölümen iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi’ndeki özel bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum alma çalışması sırasında meydana çökmede, iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, balçık alana devrildi. Araç içerisinde bulunan operatör E.F., balçıkta kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.’yi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA