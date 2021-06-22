İstanbul'da kundakçı koca dehşeti

Ümraniye'de babasının ateşe verdiği evden yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Kerem G.'in yaşam mücadelesi bir gün sürdü.

Dün İstanbul Ümraniye'de evini ateşe veren bir baba, karısının ölmesine oğlunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 7 yaşındaki Kerem G. de yaşam mücadelesini kaybetti.

Armağanevler'deki bir binanın ikinci katında dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerievde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Anne Arzu G. kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 7 yaşındaki Kerem G. ise hayatını kaybetti.

YANGINI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ ÇIKARMIŞ

Polis, yangını kadının boşanma aşamasındaki eşi Mehmet G.’in çıkardığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü.

KUNDAKÇI KOCA KÖPRÜDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Mehmet G.'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Mehmet G.’in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.