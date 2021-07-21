İstanbul'da lastik deposunda yangın

İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde lastik deposu olarak kullanılan alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle liman yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul Avcılar'da lastik deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi'nde lastik deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada liman yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.