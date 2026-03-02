İstanbul'da lise kana bulandı: 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenci bıçaklandı!

İstanbul Çekmeköy'de bir lise öğrencisi, 2 kadın öğretmeni ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, yaralanan öğretmenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir lisede bıçaklı saldırı meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17) kadın öğretmenler F.N.Ç.(44) ile Z.A.(52) ve S.K.'yi (15) bıçakla yaraladı. Öğrenci gözaltına alınırken öğretmen F.N.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. DHA