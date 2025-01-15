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İstanbul'da lisede dehşet: Kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

İstanbul'da lisede dehşet: Kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
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İstanbul Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen öğrenci gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

Okula askeri kamuflaj pantolon ile geldi

Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İHA

Etiketler istanbul büyükçekmece lise öğrenci
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