İstanbul'da lisede rehine krizi - CANLI

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen ve silahlı olduğu öğrenilen bir erkek şahıs, nişanlısı olduğu söylenen kadını tuvalette rehin aldı. Silahlı şahıs polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısını rehin aldı.

Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi.

"NİŞANLISI REHİN ALDI"

NTV'de yer alan habere göre, rehin alınan kişinin okul çalışanı 22 yaşında bir genç kadın olduğu, rehin alanın ise kadının nişanlısı olduğu belirtiliyor.

Okul önünde sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.