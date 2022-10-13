İstanbul'da lisede yangın paniği

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başak Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Okul idaresi öğrencileri hızla binadan tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken okulda küçük çaplı hasar oluştu.

"ELEKTRİKLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDU"

Okulun öğrencilerinden Sabrı Öz, "Elektrikle ilgili bir şeyler oldu, sesler duyduk. Sonra yangın çıktı hocalar geldi hepimizi dışarı çıkarttı. Çok büyük bir şey değildi, kimseye bir şey olmadı, önemli bir şey yok" dedi.

DHA