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İstanbul'da lisede yangın paniği

İstanbul'da lisede yangın paniği
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İstanbul Büyükçekmece'de lisenin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Büyükçekmece Yenimahalle Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzenine okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul kısa sürede tahliye edilirken bacada başladığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından bahçede bekleyen öğrenciler tekrar sınıflarına döndü. İtfaiyenin yangının çıkışıyla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Etiketler büyükçekmece lise yangın Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi
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