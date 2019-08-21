İstanbul'da lüks AVM'de yangın paniği

Yeni Sahra'da bulunan bir AVM'nin bodrum katında bulunan bilgisayar kabloları saat 18.00'de yandı. Kabloların yanmasıyla bodrum katı ve otoparkı dumanlar sardı. Depo çalışanları yangına yangın tüpleri ile müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan duman tahliyesi yaparken, bir yandan da otoparkta bulunan araçların tedbir amaçlı dışarı çıkarılmasını sağladı. Dumanların binayı sardığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

