İstanbul'da lüks otomobilin içinden ön konsolu çaldılar

Alınan bilgiye göre, Merter'de lokanta işletmeciliği yapan Özkan Güvenç, 34 GVN 07 plakalı otomobilini gece saatlerinde Bahçelievler'de ikamet ettiği sitenin önüne park ederek evine gitti. Sabah saatlerinde aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, park halindeki aracın yanına bir otomobille iki kişinin gelmesi yer alıyor. Bu kişilerden birinin araçta beklediği görülürken, diğerinin lüks otomobilin camını kırıp konsolu sökmesi, daha sonra da iki şahsın bunu alarak araçla olay yerinden kaçması görüntülere yansıyor.

Bu arada, rahat tavırlarıyla dikkati çeken hırsızın, kendisine müdahale etmek isteyenlere tepki göstermesi görüntülerde yer alıyor.

Lüks araçlara dadanmışlar

Özkan Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde geldiği evinin yakınlarına aracını park ederek evine gittiğini belirterek, saat 07.00 sıralarında arayan polis memurunun, kendisini aracın başına çağırdığını söyledi.

Güvenç, yanına geldiğinde, aracının camının kırılmış olduğunu gördüğünü anlatarak, "Aracın ön konsolunun tamamen söküldüğünü gördüm. Hırsızlar o kadar rahat ki... Yürüyüş yolundaki insanlar olaya müdahale etmek istiyorlar, adamlar rahat tavırlarla onları tehdit ediyor. 6 gün önce yine başıma böyle bir şey geldi. Yine park halimdeki aracımın camı kırılarak içeri girilmişti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda hırsız, içerideki güneş gözlüğümü alarak kaçmıştı. Muhtemelen bu hırsızlar sipariş usulüyle çalışıyorlar. Karakola gittiğimde oto hırsızlığı konusu nedeniyle gelen çok sayıda insan gördüm. Sanırım lüks araçlara dadanan bir hırsızlık çetesi var. Özellikle lüks otomobillerin parçalarını çalıyorlarmış. Bunların en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılmasını yetkililerden rica ediyorum." diye konuştu.

Kuzeninin aracında da yakın zaman önce parça çalındığını dile getiren Güvenç, aracının parçasının fiyatının 20 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi.