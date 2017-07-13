Süper Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
Süper Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
Anne değil canavar ! Bebeklerini tek tek öldürüp dondurmuş
Anne değil canavar ! Bebeklerini tek tek öldürüp dondurmuş
Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası kararı bozuldu !
Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası kararı bozuldu !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Temmuz 2017 21:39

İstanbul'da lüks otomobilin içinden ön konsolu çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de, lüks otomobilden hırsızlık anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da lüks otomobilin içinden ön konsolu çaldılar
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Merter'de lokanta işletmeciliği yapan Özkan  Güvenç, 34 GVN 07 plakalı otomobilini gece saatlerinde Bahçelievler'de ikamet  ettiği sitenin önüne park ederek evine gitti. Sabah saatlerinde aracın camını  kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik  kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, park halindeki aracın yanına bir otomobille iki kişinin  gelmesi yer alıyor. Bu kişilerden birinin araçta beklediği görülürken, diğerinin  lüks otomobilin camını kırıp konsolu sökmesi, daha sonra da iki şahsın bunu  alarak araçla olay yerinden kaçması görüntülere yansıyor.

Bu arada, rahat tavırlarıyla dikkati çeken hırsızın, kendisine  müdahale etmek isteyenlere tepki göstermesi görüntülerde yer alıyor.

Lüks araçlara dadanmışlar

Özkan Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde  geldiği evinin yakınlarına aracını park ederek evine gittiğini belirterek, saat  07.00 sıralarında arayan polis memurunun, kendisini aracın başına çağırdığını  söyledi.

Güvenç, yanına geldiğinde, aracının camının kırılmış olduğunu  gördüğünü anlatarak, "Aracın ön konsolunun tamamen söküldüğünü gördüm. Hırsızlar  o kadar rahat ki... Yürüyüş yolundaki insanlar olaya müdahale etmek istiyorlar,  adamlar rahat tavırlarla onları tehdit ediyor. 6 gün önce yine başıma böyle bir  şey geldi. Yine park halimdeki aracımın camı kırılarak içeri girilmişti.  Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda hırsız, içerideki güneş gözlüğümü  alarak kaçmıştı. Muhtemelen bu hırsızlar sipariş usulüyle çalışıyorlar. Karakola  gittiğimde oto hırsızlığı konusu nedeniyle gelen çok sayıda insan gördüm. Sanırım  lüks araçlara dadanan bir hırsızlık çetesi var. Özellikle lüks otomobillerin  parçalarını çalıyorlarmış. Bunların en kısa zamanda yakalanarak  cezalandırılmasını yetkililerden rica ediyorum." diye konuştu.

Kuzeninin aracında da yakın zaman önce parça çalındığını dile getiren  Güvenç, aracının parçasının fiyatının 20 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi.

 

 

lüks otomobil , konsolunu çaldılar