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  4. 12 Aralık 2019 13:41

İstanbul'da lüks rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Vahşice öldürülen genç kadının evli bir erkeğin sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da lüks rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu
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Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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