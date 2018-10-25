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  4. 25 Ekim 2018 10:11

İstanbul'da lüks villaya baskın

İstanbul'da polis lüks villaya uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da lüks villaya baskın
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler şüphelinin uyuşturucu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makine ele geçirildi.

DHA

baskın , lüks villa , uyuşturucu , polis , narkotik
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